Campo Grande tem agenda cultural de festivais, rock e tango neste sábado

Campo Grande terá um sábado (30) movimentado, com atrações que vão da música e gastronomia à cultura, arte e tradição.

A programação inclui festival cultural no centro da cidade, feira de economia criativa, shows de rock, festa junina, festival do hambúrguer e apresentações de dança. Entre os destaques estão a Revoada Cultural, com mais de 40 atrações ao longo do dia, e o Araruna Fest, que reúne Frejat e artistas locais em uma noite dedicada ao rock nacional.



SÁBADO

Velório em Vida - Misturando música, encontros e reflexões sobre afeto e presença, Tiago Pitthan promove uma celebração diferente, transformando despedidas em momentos de convivência e troca.

Hora: 17h

Local: Clube dos Canalhas – Rua Dom Lustosa, 214, Jardim Seminário

Entrada: contribuição voluntária na portaria

Feira Mixturô – Aniversário de 3 Anos - Com programação especial de aniversário, a feira reúne arte, gastronomia, economia criativa e atrações musicais em dois dias de celebração.

Hora: 17h às 22h

Local: Praça do Peixe – Av. Bom Pastor

Entrada: Gratuita

Araruna Fest - Frejat, O Bando do Velho Jack, Erica Espíndola e alunos da School of Rock comandam uma noite dedicada ao rock nacional, com homenagens e apresentações especiais.

Hora: 17h30

Local: Bosque Expo – Shopping Bosque dos Ipês

Entrada: a partir de R$ 75

Baile do Buraco Quente na Rua - A cultura periférica toma conta do centro da Capital com sets de funk e música urbana apresentados pelos DJs Valto, Amanda Ka, MatMet e Fidel.

Hora: 18h

Local: Av. Calógeras, em frente à Plataforma Cultural

Entrada: Gratuita

34ª Festa do Padroeiro da Paróquia Sagrado Coração - A tradicional festa junina da paróquia abre a temporada com quermesse, comidas típicas, artesanato, música e atividades para toda a família.

Hora: 19h

Local: Paróquia Sagrado Coração – Av. Mato Grosso, 3280

Entrada: Gratuita

4º Festival do Hambúrguer - Hambúrgueres artesanais, chope, música ao vivo e espaço kids fazem parte da programação do festival organizado pelos Hamburgueiros do MS. Neste sábado, a praça de alimentação abre ao meio-dia e a noite termina com apresentação da banda V12.

Hora: 12h

Local: Estacionamento do Bioparque Pantanal

Entrada: Gratuita

Lançamento Oficial do V Festival Caminhos do Tango - Os bailarinos Vanessa Jardim e Mário Sérgio participam do lançamento oficial do festival com uma noite dedicada ao tango em Campo Grande.

Hora: 20h

Local: Espaço Tango Vip – Rua Agnaldo Trouy, 49, Cabreúva

Entrada: informações pelo (67) 99243-3752

Revoada Cultural - O centro de Campo Grande vira palco para mais de 40 atrações artísticas entre shows, performances, feira criativa e gastronomia. Entre os destaques nacionais estão o rapper brasiliense GOG e a artista indígena Katú Mirim.

Hora: 10h às 00h

Local: Rua Maracaju com Rua 14 de Julho

Entrada: Gratuita

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