Ponte sobre o Rio do Peixe é concluída e tráfego deve ser liberado amanhã

Exército Brasileiro concluiu a instalação de uma ponte metálica emergencial sobre o Rio do Peixe, na rodovia MS-080, em Rio Negro. A previsão é de liberação do tráfego nesta terça-feira (14), restabelecendo a ligação viária na região.

A intervenção foi realizada em conjunto com a Prefeitura de Rio Negro e o Governo de Mato Grosso do Sul, após o colapso da ponte anterior em 22 de fevereiro, provocado pelas fortes chuvas. Diante da situação, o Comando Militar do Oeste (CMO) foi acionado para viabilizar uma solução provisória que garantisse a mobilidade da população e o escoamento da produção local.

Em março, o 9º Batalhão de Engenharia de Combate (9º BECmb) instalou uma passadeira para pedestres, utilizada por mais de 10 mil pessoas. Em seguida, foi montada a ponte do tipo LSB (Logistic Support Bridge), agora concluída.

A estrutura recebeu cerca de 140 toneladas de material e contou com a atuação de 85 militares. A travessia funcionará em sistema de “pare e siga”, com fiscalização do Exército.

Segundo o coronel Fernando Bueno, a capacidade da estrutura é limitada para garantir a segurança durante a operação. “A capacidade da ponte é de até 40 toneladas e será operada, durante todo o tempo, pelo Exército Brasileiro, no sistema pare e siga”, afirmou.

O coronel também destacou o prazo da obra emergencial. “O principal desafio foi lançar essa ponte em 10 dias, possibilitando a trafegabilidade no local novamente”, completou.

Durante vistoria no local, também foi anunciada a construção de uma ponte definitiva de concreto, com 80 metros de extensão e estrutura mais elevada para aumentar a segurança em períodos de cheia. A previsão de conclusão é de até oito meses.

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