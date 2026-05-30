Beto Pereira defende duplicação da BR-262 após avanço de projeto no DNIT

O deputado federal Beto Pereira (Republicanos) participou de audiência pública realizada na Câmara Municipal de Aquidauana para discutir a duplicação da BR-262 e destacou a importância da obra para a segurança dos motoristas e para o desenvolvimento da região pantaneira.

O debate ocorreu após o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) lançar o edital para contratação dos estudos e projetos de engenharia do trecho entre Campo Grande, Terenos, Dois Irmãos do Buriti, Anastácio e Aquidauana.

Durante a audiência, Beto Pereira afirmou que a duplicação é uma demanda aguardada há anos pela população e que o avanço do projeto representa um passo importante para a concretização da obra.

“É um sonho realizado pela bancada, pelos prefeitos da região pantaneira e, principalmente, pela população que anseia pelo desenvolvimento do estado e da região”, disse.

O investimento previsto para a elaboração dos projetos é de R$ 11,6 milhões. O edital foi dividido em duas etapas. A primeira contempla 59,9 quilômetros entre o entroncamento das MS-352 e MS-355, em Terenos, e o acesso a Dois Irmãos do Buriti. A segunda abrange 45,8 quilômetros entre a MS-162 e o entroncamento com a Avenida JK, em Anastácio e Aquidauana.

O prefeito de Aquidauana, Mauro Atlântico, anunciou que o município irá encaminhar uma carta institucional pedindo celeridade na conclusão do projeto. Já o vereador Sargento Cruz, autor da audiência, ressaltou a importância da BR-262 para o deslocamento de trabalhadores, estudantes e para o escoamento da produção regional.

O encontro também contou com a participação do senador Nelsinho Trad, do deputado estadual Renato Câmara e de lideranças da região.



Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também