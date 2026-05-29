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João Bosco & Vinícius são atração da 47ª Festa Junina de Dourados

Evento acontece entre 5 e 7 de junho com shows, concurso de quadrilhas, feira de artesanato e praça de alimentação

29 maio 2026 - 14h14Sarah Chaves
João Bosco e ViniciusJoão Bosco e Vinicius   (Divulgação)

A 47ª Festa Junina de Dourados contará com apresentação da dupla João Bosco & Vinícius e uma programação voltada para toda a família entre os dias 5 e 7 de junho, no Centro de Convenções Antônio Tonnani.

Promovido pela Prefeitura de Dourados, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (Semc), o evento terá ainda shows de artistas locais e regionais, concurso de quadrilhas, apresentações culturais, feira de artesanato e praça de alimentação.

Considerada uma das maiores festas juninas da região sul de Mato Grosso do Sul, a celebração deve reunir moradores de Dourados e visitantes de municípios vizinhos. A estrutura está sendo preparada para receber o público com áreas destinadas ao lazer, à gastronomia e às manifestações culturais.

Além dos shows, o concurso de quadrilhas é um dos destaques da programação. A atividade envolve escolas municipais e estaduais, centros de educação infantil e grupos culturais, contribuindo para a preservação das tradições juninas e a participação da comunidade.

A organização informou ainda que novas atrações musicais devem ser anunciadas nos próximos dias, após a conclusão da programação oficial do evento.
 

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