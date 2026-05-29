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Justiça

OAB/MS escolhe seis nomes para disputa de vaga no TJMS pelo Quinto Constitucional

A lista sêxtupla será encaminhada ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, responsável por definir a lista tríplice que seguirá para nomeação do governador

29 maio 2026 - 14h41Taynara Menezes    atualizado em 29/05/2026 às 14h41
Seis candidatos à vaga drurante sessãoSeis candidatos à vaga drurante sessão  

A Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS) definiu, na manhã desta sexta-feira (29), os seis nomes que seguem na disputa pela vaga de desembargador do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) pelo Quinto Constitucional da advocacia.

A escolha ocorreu durante sessão extraordinária do Conselho Seccional, em Campo Grande, com participação de 43 conselheiros votantes. Durante o processo, os candidatos passaram por arguição antes da votação final.

Foram escolhidos Ana Carolina Ali Garcia, Regina Iara Ayub Bezerra, Silmara Salamaia Gonçalves, José Eduardo Chemin Cury, Ewerton Araújo de Brito e José Roberto Rodrigues da Rosa.

A lista sêxtupla será encaminhada ao TJMS, que ficará responsável pela formação da lista tríplice a ser enviada ao governador do Estado para a nomeação final.

Ao encerrar a sessão, o presidente da OAB/MS, Bitto Pereira, destacou o nível do processo e a responsabilidade dos escolhidos na representação da advocacia sul-mato-grossense.

“Foi uma eleição em altíssimo nível, com debates relevantes. Fizemos aquilo que compete ao Conselho: um trabalho sério, digno, na escolha dos representantes da advocacia”, afirmou.

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