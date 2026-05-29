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Sorteio coloca duelo entre Flamengo e Cruzeiro nas oitavas da Libertadores

Palmeiras reencontra Cerro Porteño e Corinthians encara Rosário Central, da Argentina

29 maio 2026 - 14h55Vinicius Costa
Taça da LibertadoresTaça da Libertadores   (Cesar Olmedo/Reuters)

O sorteio realizado pela Conmebol na tarde desta sexta-feira (29), na sede da entidade no Paraguai, definiu os confrontos e o chaveamento completo das oitavas de final da Copa Libertadores 2026. O principal destaque da rodada de mata-mata é o clássico nacional entre Flamengo e Cruzeiro. Todos os seis clubes brasileiros que disputaram a fase de grupos conseguiram avançar na competição.

Por terem conquistado a liderança de suas respectivas chaves na fase anterior, Corinthians e Flamengo ganharam o direito de decidir a vaga para as quartas de final jogando em seus domínios no segundo jogo. Já o Cruzeiro, Fluminense, Palmeiras e a surpresa do interior paulista, o Mirassol, passaram como vice-líderes e disputarão as partidas de volta fora de casa.

Os duelos de ida estão agendados para ocorrer entre os dias 11 e 13 de agosto, enquanto as partidas decisivas de volta acontecem na semana seguinte, de 18 a 20 de agosto. O sorteio também definiu os cruzamentos automáticos até a grande final do torneio continental, que está marcada para o dia 28 de novembro, em Montevidéu, no Uruguai.

Além do expressivo número de representantes do futebol brasileiro, o mata-mata da competição conta com times de outros cinco países da América do Sul. A Argentina emplacou quatro representantes, o Equador e o Chile avançaram com duas equipes cada, enquanto a Colômbia e o Paraguai contam com um clube vivo no certame.

Os confrontos completos da fase de oitavas de final ficaram assim estabelecidos (com os times da direita decidindo em casa):

  • Universidad Católica (CHI) x Estudiantes (ARG);
  • Rosario Central (ARG) x Corinthians;
  • Flamengo x Cruzeiro;
  • Tolima (COL) x Independiente del Valle (EQU);
  • Mirassol x LDU (EQU);
  • Cerro Porteño (PAR) x Palmeiras;
  • Coquimbo Unido (CHI) x Platense (ARG);
  • Fluminense x Independiente Rivadavia (ARG).

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