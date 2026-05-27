João Fonseca vira para cima de croata e avança em Roland Garros

João Fonseca avançou para a próxima rodada com uma vitória suada e de virada para cima de Dino Prižmić, após sair perdendo de 2 a 0 no duelo, durante essa quarta-feira, dia 27 pelo torneio de Roland Garros.
Para conseguir a classificação, o brasileiro emplacou três sets consecutivos, fazendo 6-3, 6-1 e 6-2 para garantir a vitória.
Na terceira rodada de Roland Garros, Fonseca encara nada mais, nada menos que Novak Djokovic, tricampeão do torneio.
Brasileiro de 19 anos conquista primeira vitória de virada em um Grand Slam e iguala campanha de 2025 no saibro de Paris.
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