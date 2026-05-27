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ALEMS aprova cartazes sobre depressão infantil em escolas e unidades de saúde

Projeto de Jamilson Name segue para redação final e prevê materiais informativos para orientar famílias sobre sinais da doença e atendimento especializado

27 maio 2026 - 15h12Taynara Menezes
Fachada da Assembleia LegislativaFachada da Assembleia Legislativa   ( Foto: Wagner Guimarães)

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul aprovou em segunda discussão, durante a sessão ordinária desta quarta-feira (27), o Projeto de Lei 272/2025, de autoria do deputado estadual Jamilson Name (PP). A proposta segue agora para a redação final, última etapa antes de ser encaminhada para sanção.

O projeto dispõe sobre a afixação de cartazes informativos sobre depressão infantil em diferentes espaços públicos e privados do Estado, com o objetivo de ampliar o acesso da população a informações que auxiliem na identificação precoce dos sinais da doença.

Conforme o texto aprovado, os materiais poderão ser instalados em repartições públicas estaduais, escolas públicas e privadas, unidades de saúde e locais de grande circulação de pessoas.

Os cartazes deverão apresentar informações claras e objetivas sobre os principais sinais e sintomas da depressão infantil e juvenil, além de orientações sobre a importância do atendimento profissional especializado. Também deverão constar endereços, telefones e horários de funcionamento dos serviços de atendimento disponíveis em Mato Grosso do Sul.

Autor da proposta, Jamilson Name destacou que o projeto busca fortalecer a prevenção e ampliar a conscientização sobre a saúde mental de crianças e adolescentes.

“Precisamos defender os direitos das nossas crianças, e este projeto tem justamente o objetivo de contribuir no combate à depressão infantil, oferecendo informação clara e orientando pais e responsáveis sobre onde procurar ajuda”, afirmou o parlamentar.

O deputado também ressaltou o papel de educadores e profissionais da saúde na identificação precoce dos sinais da doença.

“Educadores, profissionais de saúde e todos que convivem rotineiramente com crianças desempenham um papel fundamental na detecção precoce dos sinais. Quanto mais preparados e bem-informados estiverem, maiores serão as possibilidades de oferecer proteção, acolhimento e o tratamento adequado no momento certo”, completou.

Com a aprovação em segunda discussão, a proposta avança mais uma etapa na ALEMS e poderá se tornar uma política pública voltada à conscientização e prevenção da depressão infantil e juvenil no Estado.

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