João César toma posse na ALEMS e promete foco em municípios e inclusão

O deputado estadual João César Mattogrosso (PSDB) tomou posse nesta terça-feira (26) na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) e já participa da sessão ordinária da Casa. Em seu primeiro dia como titular do mandato, o parlamentar afirmou que pretende aproveitar o curto período restante da legislatura para manter uma atuação voltada aos municípios, aos servidores públicos e às pautas de inclusão.

“Fomos pegos de surpresa, mas felizes com esse retorno. Ao lado da felicidade vem a responsabilidade de entrar em um mandato já em reta final. São poucos dias e precisamos entrar produzindo”, afirmou o deputado durante entrevista à imprensa.

Com a mudança, a casa de Leis deve sofrer ainda alterações nas comissões com os novos números dos partidos.

João César assume a vaga após a retotalização dos votos das eleições de 2022, realizada pelo Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS), que retirou a cadeira do deputado Neno Razuk (PL) e garantiu ao PSDB mais uma vaga na ALEMS.

Ao comentar a nova fase, João César destacou que a experiência acumulada no Executivo estadual, onde atuava como diretor-executivo do Detran-MS, ajudará na condução do mandato. Segundo ele, o contato frequente com os municípios permitiu conhecer de perto as demandas regionais.

“A gente sempre teve uma atuação municipalista, ouvindo lideranças, prefeitos e entendendo as dores dos municípios. Mesmo fora do mandato, percorremos os 79 municípios e sabemos o que precisa ser feito”, disse.

Entre as prioridades citadas estão propostas ligadas às pessoas com transtorno do espectro autista e a defesa dos servidores públicos estaduais, especialmente os do Detran-MS. João César afirmou ainda que pretende dar continuidade a pautas defendidas por Neno Razuk.

“É motivo de felicidade para mim, mas também de tristeza pela saída do deputado Neno, por quem tenho profunda estima. Vamos buscar continuidade aos projetos que ele atuava, principalmente nas pautas voltadas às pessoas com espectro autista”, declarou.

O parlamentar criticou a demora da Justiça Eleitoral que acabou prejudicando tanto Neno, quanto ele próprio.

João César também ressaltou que a experiência nos poderes Legislativo e Executivo pode facilitar a tramitação de demandas e acelerar resultados para a população. Segundo ele, o objetivo é trabalhar com “resultado e responsabilidade”, sem promessas fáceis.



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