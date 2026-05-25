Menina de 1 ano é entubada com suspeita de estupro em Campo Grande

Criança, de 1 ano, foi internada e entubada na Santa Casa de Campo Grande durante o final de semana, após passar mal e ser diagnosticada com sinais de estupro.

Os primeiros sinais de instabilidade no quadro de saúde dela aconteceu enquanto a menina estava na casa da tia de consideração, na região do Ana Maria do Couto. Ela havia sido deixada pela mãe para que pudesse lavar as roupas e faxinar a casa, na região da Vila Nasser.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a tia de consideração havia saído momentaneamente e deixado a bebê com as filhas adolescentes, quando recebeu a ligação informando que a vítima estava passando mal. Ao retornar para a casa, a tia chegou a realizar manobra de desobstrução das vias aéreas para estabilizar o quadro de saúde.

Diante da situação, ela foi encaminhada para uma unidade de saúde e, por ter sido diagnosticada com estado de mal epilético e suspeita de encefalite, foi posteriormente levada para a Santa Casa, onde foram feito diversos exames médicos, tendo a mãe acompanhado de perto todos os procedimentos.

A equipe médica explicou que foram identificadas lesões severas e atípicas para a idade da paciente nas partes íntimas e após novos exames, houve a dimensão do fato com várias lesões. Segundo o registro policial, em conclusão do parecer ginecológico, a médica especialista registrou textualmente a verificação de "sinais de manipulação da região vaginal e retal por terceiros", declarando formalmente que "não se pode descartar a possibilidade de abuso sexual".

A Polícia Militar, presente nas duas unidades de saúde, ouviu a mãe da criança, que relatou ter morado por um tempo na casa do ex-companheiro - que figura como suspeito - na região do bairro Santo Amaro. No entanto, por episódios de violência doméstica, o ex-namorado e padrasto da vítima, foi preso no dia 1º de maio e desde então, ela passou a morar na Vila Nasser.

A criança permanece internada com estado de saúde estável. Equipe da Polícia Científica esteve na unidade hospitalar para realizar exames de sexologia forense.

O caso foi levado ao conhecimento da Polícia Civil e deverá ser investigado como estupro de vulnerável.

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