Júri de homem acusado de matar esposa e filha terá segurança reforçada em Campo Grande

O julgamento de João Augusto Borges de Almeida, de 22 anos, acusado de matar a companheira Vanessa Eugênia Medeiros, de 23 anos, e a filha do casal, Sophie Eugênia Borges de Medeiros, de apenas 10 meses, será realizado na próxima quarta-feira (27), em Campo Grande, sob reforço no esquema de segurança.

O júri popular será presidido pelo juiz Aluízio Pereira dos Santos, da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Capital. Conforme apurado pelo JD1 junto a fontes do Judiciário, o magistrado deve solicitar reforço na segurança durante a sessão devido à grande repercussão do caso e à revolta popular provocada pelo crime.

"Nestes casos de repercussão, envolvendo crianças, reforçamos a segurança, inclusive dos réus, visto que o crime gerou revolta popular e grande repercussão na imprensa”, informou uma fonte ligada ao Judiciário.

João Augusto responde por feminicídio qualificado pela morte da companheira e homicídio qualificado pela morte da própria filha.

Mãe e filha foram encontradas carbonizadas

De acordo com a investigação, João Augusto e Vanessa mantinham um relacionamento há cerca de dois anos e tinham uma filha em comum, a pequena Sophie.

Segundo a denúncia, no dia do crime, ocorrido em 26 de maio de 2025, o casal teria iniciado uma discussão enquanto a bebê estava na cama do quarto junto aos pais.

Em determinado momento, conforme consta nos autos, o acusado teria asfixiado Vanessa e, em seguida, também estrangulado a filha do casal.

Após as mortes, segundo a apuração, João deixou os corpos no imóvel e retornou ao trabalho normalmente. No fim do dia, colocou os corpos das vítimas no porta-malas do veículo, foi até um posto de combustíveis, comprou gasolina e seguiu para uma região afastada no Indubrasil.

No local, ainda conforme a investigação, ele retirou os corpos do carro e ateou fogo nas vítimas antes de fugir. Mãe e filha foram encontradas totalmente carbonizadas.

O caso foi investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa. Segundo a linha investigativa, o acusado teria cometido os crimes por não desejar continuar com as responsabilidades paternas e também por sentimento de ódio e vingança contra Vanessa, diante dos conflitos vividos no relacionamento.

Confessou o crime durante depoimentos

Conforme dados processuais, João Augusto confessou ter matado Vanessa nas duas vezes em que foi ouvido, tanto na delegacia quanto em juízo.

Em relação à filha, o acusado alegou que não queria matar a bebê, mas afirmou que “perdeu o controle” e acabou estrangulando Sophie.

Frieza impressionou policiais da investigação

A postura do acusado durante os depoimentos chamou atenção até mesmo dos investigadores que atuaram no caso.

Na época, o delegado Rodolfo Daltro afirmou que João Augusto teria confessado os crimes sem demonstrar remorso, demonstrando preocupação apenas em saber se seria preso.

Ainda conforme relatado pelo delegado, o acusado contou que asfixiou as vítimas, levou os corpos até a região do Indubrasil e ateou fogo nos cadáveres.

Defesa diz esperar julgamento dentro da legalidade

O JD1 procurou o advogado Willer Almeida, responsável pela defesa de João Augusto, para comentar a expectativa em relação ao julgamento. “A defesa recebe o julgamento com a seriedade que o caso exige. Não se trata de criar expectativa em um processo criminal, até porque envolve, de um lado, a perda irreparável de vidas humanas e, de outro, a liberdade e o destino de uma pessoa submetida a esse julgamento estatal. A defesa espera que o julgamento ocorra dentro dos limites da legalidade, do devido processo legal e da imparcialidade, sem excessos acusatórios ou emocionais, para que a decisão final reflita a justiça e a exata medida de responsabilidade eventualmente reconhecida pelo Tribunal do Júri, que ocorrerá na quarta-feira.”

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