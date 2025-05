JD1TV: Para não pagar pensão, homem matou e carbonizou a esposa e o filho de 10 meses em MS

O autor, que matou a mulher e o filho, ainda bebê de apenas 10 meses, e depois carbonizou os corpos o final da noite desta segunda-feira (26), numa área de mata da região do Indubrasil, em Campo Grande, foi preso pela DHPP (Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa) durante a manhã desta terça-feira (27).

Conforme o apurado pelo JD1, o crime aconteceu porque o homem não queria pagar a pensão para a criança. Ele chegou a confessar o crime, dizendo que foi influenciado por outras pessoas.

Polícia Mulher e bebê são encontrados carbonizados em área de mata do Indubrasil

“Eu estava na hora do almoço, fui pra casa. Eu cansei, sinceramente cansei do relacionamento e não queria pagar a pensão”, alegou.

Questionado novamente sobre o motivo, ele comentou sobre as influencias que recebeu para cometer o crime. “Não foi só por causa da pensão, foi também porque recebi influencias de uma mulher do meu trabalho”, detalhou.

O caso agora segue sendo investigado. Até o momento, o nome das vítimas e do envolvido não chegaram a ser divulgados. Assista ao vídeo obtido pela reportagem: