Figura emblemática, colunista Dácio Corrêa morre em Campo Grande

Uma das maiores referências no aspecto de colunas sociais, o colunista Dácio Corrêa morreu aos 83 anos neste sábado, dia 23, em Campo Grande. A princípio, a morte é tratada por causas naturais.
Ele foi figura importante na televisão e nos grandes eventos da cidade, ajudando a registrar e valorizar momentos da sociedade sul-mato-grossense.
Dácio era natural de Aquidauana, a 140 quilômetros da capital sul-mato-grossense, mas ganhou muita notoriedade ao longo da sua trajetória em Campo Grande.
Além de escrever para grandes sites e jornais, Corrêa também foi estilista, produtor de moda, apresentador e organizador de eventos.
Até o momento, não há informações sobre velório e sepultamento.Reportar Erro
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