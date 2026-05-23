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Figura emblemática, colunista Dácio Corrêa morre em Campo Grande

Ele também teve carreira como estilista, produtor de moda, apresentador e organizador de eventos

23 maio 2026 - 16h57Vinicius Costa    atualizado em 23/05/2026 às 16h58
Dácio Corrêa escrevia para grandes sites e jornaisDácio Corrêa escrevia para grandes sites e jornais   (Redes Sociais)

Uma das maiores referências no aspecto de colunas sociais, o colunista Dácio Corrêa morreu aos 83 anos neste sábado, dia 23, em Campo Grande. A princípio, a morte é tratada por causas naturais.

Ele foi figura importante na televisão e nos grandes eventos da cidade, ajudando a registrar e valorizar momentos da sociedade sul-mato-grossense.

Dácio era natural de Aquidauana, a 140 quilômetros da capital sul-mato-grossense, mas ganhou muita notoriedade ao longo da sua trajetória em Campo Grande.

Além de escrever para grandes sites e jornais, Corrêa também foi estilista, produtor de moda, apresentador e organizador de eventos.

Até o momento, não há informações sobre velório e sepultamento.

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