Quatro foragidos são presos durante ações da Polinter em Campo Grande

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul prendeu quatro pessoas com mandados de prisão em aberto durante ações realizadas entre os dias 19 e 22 de maio, em Campo Grande. As capturas foram feitas por equipes da Delegacia Especializada de Polícia Interestadual e Capturas (Polinter).

As diligências ocorreram nos bairros Jardim Los Angeles, Jardim Corcovado, Jardim Tarumã e Tiradentes, dentro de operações voltadas à localização de foragidos da Justiça.

Na terça-feira (19), os policiais prenderam um homem de 47 anos no Jardim Los Angeles e outro de 28 anos no Jardim Corcovado. Já nesta sexta-feira (22), foram capturados um homem de 51 anos no bairro Tiradentes e outro de 36 anos no Jardim Tarumã.

Segundo a Polícia Civil, todos os detidos possuíam mandados de prisão em aberto. Após as capturas, eles foram encaminhados para os procedimentos legais cabíveis.

A Polinter informou que as ações fazem parte do trabalho contínuo de combate à criminalidade e cumprimento de ordens judiciais em Campo Grande.

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