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Condenado a quase 11 anos por estupro é preso pela SIG em Três Lagoas

Homem de 32 anos também foi condenado por fornecer bebida alcoólica a adolescente de 15 anos

23 maio 2026 - 15h31Taynara Menezes
SIG de Três Lagoas é quem efetuou a prisãoSIG de Três Lagoas é quem efetuou a prisão   (Rádio Caçula)

A Polícia Civil, por meio da Seção de Investigação Geral (SIG), prendeu na tarde desta sexta-feira (22), em Três Lagoas, um homem de 32 anos condenado a 10 anos e 10 meses de prisão pelos crimes de estupro e fornecimento de bebida alcoólica a adolescente.

Segundo a investigação, os crimes ocorreram em 2017, após o autor marcar um encontro com a vítima, que tinha 15 anos, por meio de uma rede social. Conforme o processo, os atos sexuais não foram consentidos.

O mandado de prisão definitiva foi expedido pela Vara da Infância, da Adolescência e da Violência Doméstica e Familiar de Três Lagoas.
Após monitoramento e diligências, os policiais localizaram o condenado trafegando pela cidade.

Ele foi abordado após estacionar o veículo e encaminhado para a sede da SIG.
Depois dos procedimentos legais, o homem foi levado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), onde permanece à disposição da Justiça.

 

(Com informações do Jornal da Nova)

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