Menu
Menu Busca sábado, 23 de maio de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Governo Meio Ambiente - Maio26
Polícia

Explosão de bomba em frente a escola leva polícia a apreender fogos em comércio de MS

Artefato causou danos a veículo estacionado durante evento com profissionais da educação

23 maio 2026 - 15h55Vinicius Costa
Fogos de artíficios apreendidosFogos de artíficios apreendidos   (Rio Verde News)

A Polícia Civil investiga a explosão de um artefato que atingiu um carro estacionado em frente a uma escola municipal de Rio Verde de Mato Grosso. O caso aconteceu na manhã de 18 de maio, durante uma formação continuada com profissionais da rede de ensino.

Segundo a polícia, o veículo foi atingido após um forte estampido ouvido por participantes do evento. A proprietária do automóvel, um GM prata, encontrou o carro tomado por fumaça ao sair da unidade escolar. Ninguém ficou ferido.

Segundo o site Rio Verde News, imagens de câmeras de segurança registraram o momento da explosão, mas não permitiram identificar o responsável. A principal suspeita é de que o artefato tenha sido arremessado de dentro de uma escola estadual vizinha, onde ocorria o recreio no momento da ocorrência.

Nesta quinta-feira (22), a Polícia Civil realizou novas diligências após denúncia de venda irregular de bombinhas e fogos de artifício para adolescentes da unidade escolar. Em um comércio da cidade, os policiais apreenderam artefatos explosivos expostos à venda sem autorização do Corpo de Bombeiros.

Apesar da apreensão, a polícia informou que não há indícios de ligação entre o comerciante e o ataque ao veículo. Até o momento, ninguém foi preso e o caso segue sob investigação.

Reportar Erro
Energisa Michel - Maio26

Deixe seu Comentário

Leia Também

Dracco é quem realizou a prisão da dupla
Polícia
Polícia Civil prende condenados durante operação contra o crime organizado em MS
Ações foram diligenciadas pela Polinter
Polícia
Quatro foragidos são presos durante ações da Polinter em Campo Grande
Todo material foi apreendido
Polícia
Polícia Penal apreende drogas e celulares enviados por drones à PED de Dourados
SIG de Três Lagoas é quem efetuou a prisão
Polícia
Condenado a quase 11 anos por estupro é preso pela SIG em Três Lagoas
Mulher foi socorrida para atendimento médico
Polícia
Mulher é ferida com garrafa quebrada durante briga entre vizinhas em Corumbá
Moeda de R$ 0,50
Polícia
Menino de 3 anos é socorrido após engolir moeda de R$ 0,50 em Ladário
Vítima foi socorrida e transportada para um hospital de Corumbá
Polícia
Peão é ferido por touro e precisa ser resgatado de avião no Pantanal de Corumbá
Vítima foi atacada com um tijolo
Polícia
Briga entre tio e sobrinho termina com jovem ferido por tijolada em Tacuru
Vítimas foram atendidas pelo Corpo de Bombeiros
Polícia
Ataque a tiros em residência deixa três feridos em Aparecida do Taboado
Mulher no momento em que atea fogo no banheiro
Polícia
Polícia prende suspeita de atear fogo em banheiro com homem dentro em Dourados

Mais Lidas

Foto: Arquivo
Justiça
Justiça anula demissão de Tiago Vargas e determina volta ao cargo na Polícia Civil
Foto: Divulgação
Cidade
Fort Atacadista e Comper abrem vagas para nova função em MS
Corporação lamenta morte de Guarda Municipal no Pioneiros
Polícia
Corporação lamenta morte de Guarda Municipal no Pioneiros
Equipes da Polícia Militar fazem o isolamento do local
Polícia
AGORA: Com sinais de violência, homem é encontrado morto no centro da Capital