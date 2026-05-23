Explosão de bomba em frente a escola leva polícia a apreender fogos em comércio de MS

A Polícia Civil investiga a explosão de um artefato que atingiu um carro estacionado em frente a uma escola municipal de Rio Verde de Mato Grosso. O caso aconteceu na manhã de 18 de maio, durante uma formação continuada com profissionais da rede de ensino.

Segundo a polícia, o veículo foi atingido após um forte estampido ouvido por participantes do evento. A proprietária do automóvel, um GM prata, encontrou o carro tomado por fumaça ao sair da unidade escolar. Ninguém ficou ferido.

Segundo o site Rio Verde News, imagens de câmeras de segurança registraram o momento da explosão, mas não permitiram identificar o responsável. A principal suspeita é de que o artefato tenha sido arremessado de dentro de uma escola estadual vizinha, onde ocorria o recreio no momento da ocorrência.

Nesta quinta-feira (22), a Polícia Civil realizou novas diligências após denúncia de venda irregular de bombinhas e fogos de artifício para adolescentes da unidade escolar. Em um comércio da cidade, os policiais apreenderam artefatos explosivos expostos à venda sem autorização do Corpo de Bombeiros.

Apesar da apreensão, a polícia informou que não há indícios de ligação entre o comerciante e o ataque ao veículo. Até o momento, ninguém foi preso e o caso segue sob investigação.

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