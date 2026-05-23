Pet precisa de atendimento? SUBEA leva serviço móvel ao Caiçara na próxima semana

A Superintendência de Bem-Estar Animal (SUBEA), leva entre os dias 25 e 29 de maio os atendimentos do consultório móvel veterinário para a Associação de Moradores do Caiçara e Jardim Anahy. A ação será realizada na Rua Vila Lobos, nº 15, no bairro Caiçara, das 8h às 13h.

A iniciativa busca ampliar o acesso da população aos serviços gratuitos de saúde animal, oferecendo atendimentos voltados a tutores em situação de vulnerabilidade social cadastrados no Cadastro Único (CadÚnico).

Durante os cinco dias de ação, serão disponibilizadas diariamente 15 senhas para castração e outras 15 para consulta veterinária, vacinação antirrábica e vermifugação.

Para ter acesso aos serviços, os tutores deverão apresentar Cadastro Único atualizado e impresso, documento oficial com foto e comprovante de residência.

O consultório móvel da SUBEA percorre diferentes regiões da Capital levando atendimento veterinário gratuito, orientação à população e ações voltadas à promoção da saúde e bem-estar animal.

Segundo a Prefeitura de Campo Grande, o serviço contribui diretamente para o controle populacional de cães e gatos, prevenção de doenças e promoção da guarda responsável dos animais.

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