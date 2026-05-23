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Enem 2026: inscrições começam na segunda-feira

Edital do exame foi publicado ontem; confira o cronograma

23 maio 2026 - 17h30Taynara Menezes, com Agência Brasil
Enem 2026Enem 2026   (Divulgação/MEC)

O Ministério da Educação (MEC) publicou nesta sexta-feira (22) o edital do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026. As inscrições começam na próxima segunda-feira (25) e seguem até 5 de junho, exclusivamente pela internet, no site do Enem.  

As provas serão aplicadas nos dias 8 e 15 de novembro. Para este ano, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), responsável pela aplicação do certame, estima aumentar para cerca de 10 mil o número de locais de prova em todo o país.  

A taxa de inscrição continua no valor de R$ 85 e o pagamento deve ser feito até 10 de junho.  

Inscrição automática 

Uma das novidades deste ano é que os alunos concluintes do ensino médio da rede pública terão inscrição automática no exame. Os estudantes do 3º ano serão inscritos a partir de dados encaminhados pelas redes de ensino. 

O aluno terá apenas que confirmar a participação no exame e escolher o idioma da prova de língua estrangeira que deseja fazer, informar o município onde quer fazer a prova, além de solicitar recursos de acessibilidade, se necessário. 

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