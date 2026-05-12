Mais de 70 jovens iniciam cursos gratuitos em parceria entre Senai e Instituto Mirim

O Senai e o Instituto Mirim de Campo Grande deram início a uma parceria voltada à capacitação profissional de jovens da Capital. A aula inaugural do projeto foi realizada nesta semana e marcou o começo das atividades que vão oferecer cursos gratuitos no contraturno escolar, com foco na preparação para o mercado de trabalho.

A iniciativa atende jovens entre 14 e 21 anos, principalmente estudantes em situação de vulnerabilidade social e que estejam regularmente matriculados na escola. Nesta primeira fase, mais de 70 alunos participam das aulas, distribuídas nos períodos da tarde e da noite. O curso oferecido será de informática para o trabalho.

Durante o encontro de abertura, os estudantes receberam orientações sobre o funcionamento das aulas, metodologia do projeto e cronograma das atividades. O gerente regional do Senai, Jeancarlos Lucietto, também acompanhou a aula inaugural.

O diretor-regional do Senai, Rodolpho Mangialardo, destacou que a qualificação pode abrir novas oportunidades para os jovens.

“Essa parceria foi criada para abrir portas e mostrar que a educação profissional pode transformar vidas. Cada aula será uma oportunidade de aprendizado e crescimento pessoal. O comprometimento de vocês será fundamental para construir um futuro com mais oportunidades”, afirmou.

A parceria também contou com apoio da superintendente de Programas e Projetos do Instituto Mirim, Mônica de Souza Pinheiro.



Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também