Últimos dias: Inscrições para o Encceja 2026 encerram na próxima sexta-feira

As inscrições para o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) 2026 seguem abertas até a próxima sexta-feira (15). O cadastro deve ser feito pelo Sistema Encceja, onde o participante escolhe o local de prova e a instituição certificadora responsável pela emissão do diploma.

Voltado a jovens e adultos que não concluíram o ensino fundamental ou médio na idade adequada, o exame é gratuito e tem como requisito idade mínima de 15 anos para o ensino fundamental e 18 anos para o ensino médio, independentemente de emancipação legal.

As provas serão aplicadas pelo Inep no dia 23 de agosto, em todo o país, em dois turnos. O Encceja é composto por quatro provas objetivas e uma redação, abrangendo áreas como linguagens, matemática, ciências da natureza e ciências humanas, conforme o nível de ensino escolhido.

O exame também garante recursos de acessibilidade. Até o dia 15 de maio, participantes podem solicitar atendimento especializado e uso de nome social, com opções previstas para pessoas com deficiência, gestantes, lactantes, idosos e outras condições específicas previstas em edital.

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