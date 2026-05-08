IFMS fica em 2º lugar nacional com aprovações no Partiu IF

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) ficou em 2º lugar nacional entre os institutos federais com maior número de estudantes aprovados após participação no Partiu IF, programa gratuito do Ministério da Educação voltado à preparação de alunos da rede pública para ingresso no ensino técnico integrado. O resultado coloca o IFMS atrás apenas do Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT).

Segundo o coordenador do programa no IFMS, Ronaldo Conceição da Silva, dos 456 estudantes que concluíram o curso preparatório em 2025, 300 foram aprovados no Exame de Seleção 2026. Ele destacou o envolvimento de coordenadores, professores e equipes de apoio no acompanhamento dos estudantes, incluindo auxílio com documentação, abertura de contas bancárias e assistência psicológica.

Dentro do IFMS, o Campus Nova Andradina chamou atenção ao alcançar 100% de aprovação entre os estudantes que concluíram o programa. Dos 42 adolescentes inscritos, 37 finalizaram as atividades e todos foram aprovados para os cursos técnicos integrados da instituição.

O programa incluiu atividades além das aulas preparatórias, como visitas técnicas, palestras sobre inclusão e cotas, participação em feiras científicas, oficinas culturais e até viagem ao Bioparque Pantanal, em Campo Grande.

Entre os estudantes aprovados estão as irmãs gêmeas Ana Flávia e Ana Júlia Faustino, de 15 anos, moradoras do assentamento Casa Verde, a cerca de 80 quilômetros do campus de Nova Andradina. As duas ingressaram no curso técnico integrado em Agropecuária e hoje vivem na moradia estudantil do IFMS.

Criado para ampliar o acesso de estudantes da rede pública ao ensino técnico federal, o Partiu IF oferece aulas de Língua Portuguesa, Matemática, Ciências da Natureza e práticas suplementares. Os alunos com frequência mínima de 75% recebem auxílio mensal de R$ 200 durante oito meses. Neste ano, o IFMS abriu 480 vagas do programa em 11 cidades de Mato Grosso do Sul.

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