Escola de Prerrogativas é lançada para capacitar novos advogados em MS

A Ordem dos Advogados do Brasil – Mato Grosso do Sul (OAB/MS) lançou nesta quinta-feira (30) a Escola de Prerrogativas, projeto voltado à capacitação de advogados iniciantes e estagiários sobre os direitos e garantias da profissão.

O evento de estreia contou com o Curso de Defensor de Prerrogativas, abordando o livre exercício da advocacia e a preparação para situações de violação profissional. A aula magna foi ministrada por Tiago Bunning, com participação de especialistas da área.

A iniciativa, considerada inédita na seccional, busca oferecer formação prática e fortalecer a atuação da advocacia, especialmente no início da carreira. O evento foi gratuito, em formato híbrido, com emissão de certificado aos participantes.

Serviço

Evento: Lançamento da Escola de Prerrogativas / Curso de Defensor de Prerrogativas

Data: Quinta-feira (30)

Horário: 18h45

Local: Auditório da ESA/MS e transmissão ao vivo pelo YouTube

Inscrições: esams.org.br

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