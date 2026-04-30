Grupo reflexivo abre inscrições para fortalecer saúde mental e qualidade de vida de servidores

A Secretaria de Assistência Social e Cidadania (SAS), por meio da Gerência de Trabalho e Educação Permanente, está com inscrições abertas para mais uma edição do Grupo Reflexivo Multidisciplinar em Saúde Mental e Qualidade de Vida do Servidor. A iniciativa integra o programa “Cuidando de Quem Cuida”, voltado à promoção do bem-estar dos trabalhadores.

O objetivo é sensibilizar os profissionais para a adoção de hábitos mais saudáveis, contribuindo na prevenção e redução do adoecimento mental. Os encontros serão realizados nos dias 13 e 20 de maio, das 9h às 11h, na Unigran, localizada na Avenida Abrão Júlio Rahe, 325, no Centro de Campo Grande.

Durante as atividades, os servidores participarão de dinâmicas conduzidas por uma equipe multidisciplinar formada por profissionais das áreas de enfermagem, fisioterapia, psicologia, educação física, nutrição, música e estética. A proposta é promover reflexões sobre saúde mental de forma ampliada, além de incentivar a melhoria da qualidade de vida no ambiente de trabalho.

Todos os serviços são gratuitos e realizados em parceria com instituições de ensino superior, com orientação e supervisão de docentes. Segundo a gerente de Gestão da Informação do Trabalho do SUAS, Elaine Telles, o programa já soma quase 7 mil atendimentos e inclui, além dos grupos reflexivos, pesquisas científicas sobre a qualidade de vida nas 46 unidades da SAS.

Desde março, o programa também conta com uma nova sala para atendimentos individuais na sede da secretaria, ampliando o suporte oferecido aos servidores. O serviço pode ser agendado pelo telefone (67) 3314-4482, ramal 6000. As inscrições para o grupo estão disponíveis de forma online.

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