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Aquidauanense morre após dias internada por acidente no RJ

Vítima estava em estado grave desde explosão na Dutra

30 abril 2026 - 14h12Vinicius Costa
Júlia Prado estava internada no Rio de JaneiroJúlia Prado estava internada no Rio de Janeiro   (Redes Sociais)

A aquidauanense Júlia de Lara Prado, de 28 anos, morreu após dias internada em decorrência de um grave acidente ocorrido no Rio de Janeiro. A informação foi divulgada por familiares e veículos locais.

A jovem estava hospitalizada desde o dia 20 de abril, quando sofreu queimaduras graves após a explosão de uma carreta com gás na Rodovia Presidente Dutra. Ela permaneceu em estado crítico, internada em unidade de terapia intensiva.

Natural de Aquidauana, Júlia chegou a ser transferida para uma unidade de referência no tratamento de queimados, no Rio de Janeiro, devido à gravidade dos ferimentos.

O acidente também vitimou o companheiro dela, que morreu ainda nos primeiros dias após a explosão. O caso gerou mobilização de familiares e amigos, que chegaram a promover campanhas para auxiliar nos custos do tratamento.

A morte da jovem gerou comoção nas redes sociais, com manifestações de pesar de moradores da cidade e pessoas próximas.

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