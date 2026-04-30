Aquidauanense morre após dias internada por acidente no RJ

A aquidauanense Júlia de Lara Prado, de 28 anos, morreu após dias internada em decorrência de um grave acidente ocorrido no Rio de Janeiro. A informação foi divulgada por familiares e veículos locais.

A jovem estava hospitalizada desde o dia 20 de abril, quando sofreu queimaduras graves após a explosão de uma carreta com gás na Rodovia Presidente Dutra. Ela permaneceu em estado crítico, internada em unidade de terapia intensiva.

Natural de Aquidauana, Júlia chegou a ser transferida para uma unidade de referência no tratamento de queimados, no Rio de Janeiro, devido à gravidade dos ferimentos.

O acidente também vitimou o companheiro dela, que morreu ainda nos primeiros dias após a explosão. O caso gerou mobilização de familiares e amigos, que chegaram a promover campanhas para auxiliar nos custos do tratamento.

A morte da jovem gerou comoção nas redes sociais, com manifestações de pesar de moradores da cidade e pessoas próximas.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também