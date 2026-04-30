Homem ataca celular no rosto da esposa durante atendimento em UPA da Capital

Homem, de 34 anos, foi preso em flagrante por uma equipe da Polícia Militar após atacar um celular no rosto de uma mulher, de 24 anos, enquanto ela aguardava atendimento de um dentista no UPA (Unidade de Pronto Atendimento) das Moreninha, em Campo Grande.

Ela afirmou que o companheiro teve uma crise de ciúmes e havia se exaltado com ela. A vítima relatou também que o fato aconteceu no meio do corredor e nenhum dos pacientes que presenciaram a cena, interviram na situação.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada e posteriormente foi até o local onde o casal mora, encontrando o suspeito, que foi preso em flagrante. Ambos foram encaminhados para a DEAM (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher).

Já na especializada, o homem teria ameaçado a vítima ao dizer que "quando você chegar em casa, você vai apanhar".

O caso foi registrado como lesão corporal no contexto da violência doméstica e ameaça.

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