Policiais impedem tragédia ao salvar mulher de agressões em Campo Grande

Homem, de 25 anos, foi preso em flagrante após ser visto agredindo e rasgando as roupas da companheira, de 34 anos, na frente da delegacia de plantão do centro de Campo Grande, na noite desta quarta-feira, dia 29.

A prisão aconteceu após os próprios policiais civis da delegacia escutarem o som insistente da buzina seguido de gritos de socorro por parte da vítima que estava no interior do veículo.

Segundo a Polícia Civil, a equipe policial flagrou o autor puxando a vítima contra sua vontade para dentro do veículo, segurando-a com força. A vítima apresentava roupas rasgadas.

O homem encontrava-se bastante alterado, com fala desconexa e odor etílico, sendo necessária a utilização de algemas para garantir a segurança de todos os envolvidos.

Após a intervenção, a vítima foi imediatamente amparada e recebeu atendimento de apoio pela equipe policial.

A vítima e o autor foram encaminhados à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, onde foram adotadas todas as medidas legais cabíveis.

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