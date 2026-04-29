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Motorista é indiciado por homicídio com dolo eventual após morte em rodovia de MS

Pai do condutor também foi indiciado por permitir direção sem habilitação

29 abril 2026 - 16h11Vinicius Costa
Inquérito sobre o acidente foi finalizadoInquérito sobre o acidente foi finalizado   (Divulgação/PCMS)

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul indiciou um motorista por homicídio com dolo eventual após um acidente que resultou na morte de um motociclista na rodovia MS-338, em Santa Rita do Pardo. O caso ocorreu em março deste ano e teve o inquérito concluído nesta semana.

Segundo a investigação, o condutor assumiu o risco de provocar o resultado fatal ao dirigir em condições irregulares. As apurações apontaram que ele não possuía habilitação, estava sob efeito de álcool e realizou uma ultrapassagem em local proibido no momento do acidente.

Além do motorista, o pai dele, que estava no veículo como passageiro, também foi indiciado. Ele deve responder por permitir que uma pessoa não habilitada conduzisse o automóvel, conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro.

De acordo com a Polícia Civil, o conjunto de condutas — ingestão de álcool, direção sem habilitação e manobra irregular — foi determinante para caracterizar o dolo eventual, quando o autor assume o risco de causar a morte.

Com a conclusão do inquérito, o caso foi encaminhado ao Ministério Público, que deve analisar o oferecimento de denúncia. Os investigados podem responder criminalmente e estão sujeitos às penalidades previstas em lei. 

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