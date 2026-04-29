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Jovem é sequestrado e morto em 'tribunal do crime' em Pedro Gomes

Quatro suspeitos, ligados ao Comando Vermelho, foram presos pela Polícia Militar

29 abril 2026 - 10h22Vinicius Costa
Arma e celulares apreendidos durante a açãoArma e celulares apreendidos durante a ação   (Divulgação/PMMS)

Francisco Vinicius Leoncio Barroso, de 23 anos, foi assassinado durante a terça-feira, dia 28, vítima do tribunal do crime - prática usada pelas facções criminosas. O homicídio aconteceu em Pedro Gomes - a 305 quilômetros de Campo Grande.

Quatro suspeitos foram presos em flagrante e agiram em razão de ordens emanadas pelo Comando Vermelho para sequestrar Francisco, fato que ocorreu no dia 27.

Segundo a Polícia Militar, a ação para desmantelar o grupo ocorreu com apoio da Polícia Rodoviária Federal, que cedeu informações de uma caminhonete Toyota Hilux, abordada na entrada da cidade.

Durante a abordagem, os policiais interceptaram uma ligação telefônica no celular de um dos suspeitos, onde o interlocutor questionava sobre o destino dado ao corpo da vítima.  Diante da evidência técnica, os envolvidos confessaram a participação no crime, detalhando a logística do sequestro, o local do 'julgamento' e a desova do corpo em uma área de matagal.

Com os acusados, foi apreendido um revólver calibre .32 com munições deflagradas.

O trabalho conjunto envolveu também a Polícia Civil e a Polícia Científica, além das polícias Militar e Civil da cidade de Rondonópolis, estado do Mato Grosso.

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