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Rapaz encontra cartão e usufrui de quase R$ 1 mil em Nova Andradina

Cartão de munícipe foi utilizado no dia 25 de abril em variados comércios

28 abril 2026 - 16h23Vinicius Costa
Suspeito de usufruir indevidamente de cartão foi localizadoSuspeito de usufruir indevidamente de cartão foi localizado   (Divulgação/PCMS)

Rapaz, de 23 anos, foi identificado como responsável por gastar quase R$ 1 mil de um cartão que encontrou em Nova Andradina - a 298 quilômetros de Campo Grande. Ele foi localizado pela Polícia Civil nesta segunda-feira, dia 27.

Ele realizou as compras e efetuou os gastos indevido no cartão no último sábado, dia 25 de abril. O prejuízo total foi de R$ 950,05, gastos em vários estabelecimentos comerciais.

Segundo a Polícia Civil, a vítima procurou a delegacia da cidade após extraviar um cartão de débito com tecnologia por aproximação. 

Ao consultar o extrato bancário, verificou diversas transações não autorizadas, realizadas em estabelecimentos comerciais da cidade, como supermercado e comércio varejista, além de uma transferência a terceiro.

O fato foi comunicado à Polícia Civil, através do registro do Boletim de Ocorrência, o que motivou investigações imediatas, levando a identificação e localização do responsável pelas compras indevidas.

Um inquérito policial foi instaurado para a responsabilização do autor, conforme a legislação vigente.

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