Menu
Menu Busca terça, 28 de abril de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Aguas Guariroba Canais digitais Abr26
Polícia

Polícia Militar apreende carga de drogas avaliada em mais de R$ 6 milhões em Deodápolis

A droga estava escondida no interior de estruturas de móveis planejados e não houve prisões; o caso segue sob investigação para identificação dos responsáveis

28 abril 2026 - 10h11Vinícius Santos
Divulgação - PMMSDivulgação - PMMS  

Averiguação de uma denúncia levou policiais militares do 14º Batalhão de Polícia Militar, que atua em Deodápolis, a uma grande apreensão de drogas no município nesta segunda-feira (27).

Conforme divulgado pela PMMS (Polícia Militar de Mato Grosso do Sul), na tarde de segunda-feira, por volta das 13h40, uma equipe da Polícia Militar foi acionada após moradores do bairro Santa Terezinha informarem sobre o abandono de materiais suspeitos em via pública, no final da rua João Francisco Fachiano, em Deodápolis.

Ao chegar ao local, os policiais constataram que, no interior de estruturas de móveis planejados, estavam escondidos diversos tabletes de substância análoga à maconha. Diante da situação, foi solicitado apoio logístico para a remoção do material até a Delegacia de Polícia Civil, onde foi realizada a conferência detalhada da carga.

Durante a inspeção, foram localizados 2.916 tabletes de substância análoga à maconha, totalizando aproximadamente 2.563 quilos, além de 23 pacotes de substância análoga ao haxixe marroquino, com peso aproximado de 15 quilos.

De acordo com estimativas de mercado utilizadas pelas forças de segurança, o prejuízo causado ao crime organizado é de aproximadamente R$ 6,1 milhões. Todo o material apreendido foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde o caso seguirá sob investigação para identificação dos responsáveis pelo transporte e abandono da droga.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Frente do carro ficou completamente destruído
Polícia
Jovem morre em grave acidente na BR-376, entre Ivinhema e Deodápolis
Imagem de agentes da Polícia Federal
Polícia
PF cumpre mandados em MS e outros estados em ofensiva contra abuso de crianças
Caso aconteceu na região da Prainha, em Paranaíba
Polícia
Adolescente denuncia estupro durante passeio de jet ski em Paranaíba
Cachorrinho teve a orelha cortada
Polícia
Idoso é preso por cortar orelha de cachorro em Ribas do Rio Pardo
Canetas seriam levadas para o Mato Grosso
Polícia
Médico é preso transportando canetas emagrecedoras ilegais em Coxim
Operação aconteceu nas cidades de Coxim e Rio Verde
Polícia
Morto em confronto com o Garras em operação era líder de facção em Coxim
Leão foi localizado no Aero Rancho
Polícia
Leão furtado em hamburgueria em Campo Grande foi vendido por R$ 200 para decorar jardim, diz polícia
Delegacia de Polícia Civil de Paranaíba
Polícia
Dez dias depois, polícia prende 2º envolvido em tentativa de homicídio em Paranaíba
Misael faleceu ainda no local do acidente
Polícia
Rapaz morre após capotar carro em propriedade rural de Dois Irmãos do Buriti
Ministro-relator Alexandre de Moraes -
Justiça
Moraes manda demitir policiais condenados por tortura e reafirma entendimento do STF

Mais Lidas

Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 27/4/2026
Comportamento
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 27/4/2026
Local da ocorrência - Foto: WhatsApp / JD1
Polícia
Homem morto em confronto com a PM no Jardim Noroeste tinha anotações policiais
Presidente do Conselho Municipal de Saúde, Jader Vasconselos
Cidade
Após denúncia, TCU abre investigação sobre uso de R$ 156 milhões da Saúde de Campo Grande
Imagem Ilustrativa
Interior
Menina é estuprada enquanto voltava da escola em MS