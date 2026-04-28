Polícia Militar apreende carga de drogas avaliada em mais de R$ 6 milhões em Deodápolis

Averiguação de uma denúncia levou policiais militares do 14º Batalhão de Polícia Militar, que atua em Deodápolis, a uma grande apreensão de drogas no município nesta segunda-feira (27).

Conforme divulgado pela PMMS (Polícia Militar de Mato Grosso do Sul), na tarde de segunda-feira, por volta das 13h40, uma equipe da Polícia Militar foi acionada após moradores do bairro Santa Terezinha informarem sobre o abandono de materiais suspeitos em via pública, no final da rua João Francisco Fachiano, em Deodápolis.

Ao chegar ao local, os policiais constataram que, no interior de estruturas de móveis planejados, estavam escondidos diversos tabletes de substância análoga à maconha. Diante da situação, foi solicitado apoio logístico para a remoção do material até a Delegacia de Polícia Civil, onde foi realizada a conferência detalhada da carga.

Durante a inspeção, foram localizados 2.916 tabletes de substância análoga à maconha, totalizando aproximadamente 2.563 quilos, além de 23 pacotes de substância análoga ao haxixe marroquino, com peso aproximado de 15 quilos.

De acordo com estimativas de mercado utilizadas pelas forças de segurança, o prejuízo causado ao crime organizado é de aproximadamente R$ 6,1 milhões. Todo o material apreendido foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde o caso seguirá sob investigação para identificação dos responsáveis pelo transporte e abandono da droga.

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