Rapaz morre após capotar carro em propriedade rural de Dois Irmãos do Buriti

Misael Borges Valentim, de 27 anos, morreu durante um acidente de trânsito ocorrido no último sábado, dia 25, em uma propriedade rural de Dois Irmãos do Buriti.
Ele estava em um veículo de passeio, quando por motivos a serem apurados, perdeu o controle da direção e capotou o carro, falecendo ainda no local do acidente.
Segundo o site Noticidade, Misael era conhecido na região de Sidrolândia, onde tinha amigos e familiares.
"Vai em paz meu irmão, você foi como um irmão, apesar de ser meu primo, que Deus te receba de braços abertos...Sem acreditar meu irmão", lamentou um familiar em uma publicação nas redes sociais.
O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil.Reportar Erro
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