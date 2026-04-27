Com quase 7 mil notificações, Dourados inicia vacinação contra Chikungunya

Dourados iniciou nesta segunda-feira (27) a vacinação contra a Chikungunya em meio a um cenário preocupante: o município já registra quase 7 mil notificações da doença, mais de 2,4 mil casos confirmados e oito mortes.

A imunização está disponível nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e no Posto de Atendimento Médico (PAM), como parte do plano emergencial para conter o avanço da doença. A meta é alcançar ao menos 27% do público-alvo, formado por pessoas de 18 a 59 anos, o que representa cerca de 43 mil moradores.

As unidades da Seleta e Santo André atendem em horário estendido das 18h às 22h e, em feriados e finais de semana, do meio-dia às 22h. Já os postos de saúde do Ildefonso Pedroso, Maracanã, Jóquei Clube e Parque do Lago II funcionam diariamente até às 19h, sem fechamento no horário de almoço. No Posto de Assistência Médica (PAM), a sala de imunização funciona das 6h às 12h.

Na sexta-feira (1º), feriado do Dia do Trabalhador, a Prefeitura realizará um drive-thru de vacinação contra a Chikungunya, das 8h às 12h, facilitando o acesso para trabalhadores e pessoas com dificuldade de comparecer durante a semana.

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