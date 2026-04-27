Já se vacinou? Sábado terá plantão de vacinação contra Influenza no Centro da Capital

Precisando se vacinar? O Pátio Central Shopping no Centro de Campo Grande, recebe neste sábado (2) uma campanha de vacinação contra a influenza. A ação acontece das 9h às 16h, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde.
A imunização será destinada exclusivamente ao grupo prioritário definido pelo Programa Nacional de Imunizações. A iniciativa busca ampliar o acesso à vacinação em um ponto central da cidade, facilitando a adesão do público-alvo.
Para receber a dose, é necessário apresentar documento de identificação e a caderneta de vacinação. A orientação é que os participantes levem também o cartão para conferência e atualização das doses.
