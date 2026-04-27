Já se vacinou? Sábado terá plantão de vacinação contra Influenza no Centro da Capital

Ação no Pátio, em Campo Grande, oferece todas as vacinas do calendário nacional das 9h às 16h

27 abril 2026 - 16h23Taynara Menezes    atualizado em 27/04/2026 às 17h04
Pátio Central ShoppingPátio Central Shopping   (Foto: Divulgação)

Precisando se vacinar? O Pátio Central Shopping no Centro de Campo Grande, recebe neste sábado (2) uma campanha de vacinação contra a influenza. A ação acontece das 9h às 16h, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde.

A imunização será destinada exclusivamente ao grupo prioritário definido pelo Programa Nacional de Imunizações. A iniciativa busca ampliar o acesso à vacinação em um ponto central da cidade, facilitando a adesão do público-alvo.

Para receber a dose, é necessário apresentar documento de identificação e a caderneta de vacinação. A orientação é que os participantes levem também o cartão para conferência e atualização das doses.

