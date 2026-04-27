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Saúde

Com 84% de conformidade, Humap-UFMS reforça padrões de qualidade na assistência

Engajamento de profissionais impulsiona resultados em segurança do paciente

27 abril 2026 - 15h39Vinicius Costa

O Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian, vinculado à Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, alcançou 84% de conformidade em gestão da qualidade, segundo avaliação recente, e registrou adesão recorde de profissionais em ações voltadas à segurança do paciente. O resultado reforça o desempenho da unidade em indicadores considerados estratégicos para a assistência hospitalar.

O índice integra avaliações nacionais de práticas de segurança e qualidade, que medem desde protocolos assistenciais até a organização dos processos internos. A marca posiciona o hospital dentro de patamares elevados de conformidade e evidencia avanços na padronização dos serviços prestados.

De acordo com a instituição, o desempenho está associado ao fortalecimento da cultura de segurança entre as equipes, com participação crescente de profissionais em iniciativas internas. Esse engajamento é apontado como fator determinante para a consolidação de práticas que reduzem riscos e melhoram o cuidado ao paciente.

A unidade também vem investindo em ações educativas e campanhas permanentes para ampliar a adesão aos protocolos assistenciais, estratégia que busca garantir maior efetividade na aplicação das normas de segurança no dia a dia hospitalar.

Referência no atendimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em Mato Grosso do Sul, o Humap-UFMS integra a rede da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) e atua na assistência, ensino e pesquisa, atendendo pacientes de todo o Estado.

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