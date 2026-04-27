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Saúde

Hospital de Câncer inaugura 5º andar com 32 novos leitos em Campo Grande

Ala viabilizada por doações do agronegócio amplia capacidade de atendimento oncológico no Estado

27 abril 2026 - 15h50Taynara Menezes
A nova estrutura amplia a capacidade de atendimento da instituiçãoA nova estrutura amplia a capacidade de atendimento da instituição   (Foto: Assessoria )

O Hospital de Câncer Alfredo Abrão (HCAA), em Campo Grande, inaugurou nesta segunda-feira (27) o 5º andar da unidade, com a entrega de 32 novos leitos destinados a pacientes oncológicos.

Denominado “Ala Famílias do Agro”, o espaço foi viabilizado por meio da doação de 25 famílias ligadas ao agronegócio, que contribuíram com R$ 50 mil cada, totalizando R$ 1,25 milhão.

A nova estrutura amplia a capacidade de atendimento da instituição, referência no tratamento de câncer em Mato Grosso do Sul, e foi projetada para oferecer mais conforto e qualidade assistencial aos pacientes e familiares.

A inauguração contou com a participação do governador Eduardo Riedel. Com a entrega, o prédio da Unidade III avança na expansão dos serviços. A estrutura terá nove andares e, quando concluída, deve aumentar significativamente a oferta de

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