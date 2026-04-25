Butantan amplia testes de vacina da gripe para idosos e inclui Campo Grande na nova fase do estudo

O Instituto Butantan está recrutando voluntários para a nova fase de testes de uma vacina contra a gripe voltada ao público idoso. O estudo envolve moradores de 15 municípios em nove estados brasileiros, incluindo Campo Grande.

A iniciativa tem como foco pessoas com 60 anos ou mais, grupo que costuma apresentar resposta imunológica reduzida — fenômeno conhecido como imunossenescência — e, por isso, maior risco de complicações causadas pelo vírus influenza.

Nesta etapa, os participantes serão acompanhados por seis meses. A fase inicial da pesquisa, iniciada em janeiro de 2026 com cerca de 300 voluntários, já indicou um perfil de segurança considerado satisfatório.

O recrutamento ocorre nos seguintes municípios:

Salvador (BA)

Laranjeiras (SE)

Natal (RN)

Recife (PE)

Valinhos, Serrana, São José do Rio Preto, Campinas, Ribeirão Preto, São Caetano do Sul e São Paulo (SP)

Belo Horizonte (MG)

Vitória (ES)

Campo Grande (MS)

Porto Alegre (RS)

Destaque para Mato Grosso do Sul

Em Mato Grosso do Sul, os voluntários devem procurar o centro de pesquisa localizado na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), em Campo Grande.

Podem participar homens e mulheres com 60 anos ou mais que estejam saudáveis ou que tenham doenças crônicas controladas, como diabetes e hipertensão. Não são elegíveis pessoas com imunodeficiência ou condições clínicas não estabilizadas.

A nova vacina em desenvolvimento é do tipo adjuvada, ou seja, contém substâncias que potencializam a resposta do sistema imunológico, com o objetivo de aumentar a proteção, reduzir internações e evitar mortes entre a população idosa.

Interessados devem procurar diretamente o centro de pesquisa na capital para obter mais informações sobre o processo de inscrição.

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