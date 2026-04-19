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Saúde

Chikungunya se expande para área urbana de Dourados

Mesmo com quedas pontuais, os casos seguem elevados no município

19 abril 2026 - 13h53Sarah Chaves
Foto: Lúcio Bernardo Jr./Agência Brasília Foto: Lúcio Bernardo Jr./Agência Brasília  

A chikungunya segue avançando em Dourados e já não está mais concentrada apenas nas aldeias indígenas, passando a atingir ainda mais a área urbana. Apesar de pequenas quedas em algumas semanas, os números continuam altos e indicam que a epidemia segue ativa, conforme relatório da Vigilância Epidemiológica da Prefeitura, divulgado neste domingo(19).

De acordo com o informe, o município já soma 6.147 notificações da doença. Desse total, 5.096 são casos prováveis, 2.022 confirmados, 1.051 descartados e 3.074 ainda estão em investigação. A taxa de positividade chega a 65,8%, um índice considerado elevado e que aponta forte circulação do vírus na cidade.

A análise por semanas epidemiológicas mostra uma curva de crescimento ao longo do ano, com aumento progressivo dos casos até atingir o pico na semana 12. Na sequência, houve uma queda na semana 13, que pode estar relacionada ao período de feriado, e uma leve redução novamente nesta última semana (15) em comparação à 14. 

Até a semana 12, a maioria das notificações estava concentrada na população indígena. A partir da semana 13, houve uma inversão, com predominância de casos entre não indígenas.

Os casos já pressionam a rede pública, pois os atendimentos diários na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) chegou a 452 nos últimos dias, acima da média anterior à epidemia, que era de cerca de 300 por dia.

Além disso, há 38 pacientes internados com suspeita ou confirmação da doença em unidades hospitalares do município.

Dourados tem oito óbitos confirmados por chikungunya, sendo sete entre indígenas e um entre não indígenas, além de dois casos que ainda estão em investigação.

Ações 

No fim de março, o Ministério da Saúde liberou aporte emergencial de R$ 900 mil para ações de vigilância, assistência e controle do Chikungunya na região da Grande Dourados, no Mato Grosso do Sul.

Nesse fim de semana foi anunciado que a Força Nacional começa a deixar a atuação em Dourados, e as ações de contenção continuarão com as equipes municipais e estaduais que contam com o aporte da União.

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