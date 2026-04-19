Motorista bate em caminhão parado e é preso por embriaguez em Batayporã

O motorista de um Volkswagen Parati bateu na traseira de um caminhão Volvo que estava parado na MS-276, em Batayporã, na noite deste sábado (18). Com o impacto, um passageiro de 52 anos ficou preso às ferragens e precisou ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros.

Segundo o boletim de ocorrência, o caminhão, com semirreboque, estava parado na pista no sentido Anaurilândia/Batayporã por causa de uma pane mecânica. O motorista do carro seguia na mesma direção e não conseguiu frear ou desviar a tempo, provocando a colisão.

O passageiro, que estava no banco dianteiro, sofreu um ferimento profundo no pescoço e foi retirado das ferragens pelos bombeiros. Ele foi encaminhado ao Hospital Regional de Nova Andradina e, apesar da gravidade inicial, não corre risco de morte.

Já o condutor do Volkswagen Parati, de 50 anos, foi submetido ao teste do bafômetro, que apontou 0,54 miligrama de álcool por litro de ar expelido, valor acima do permitido por lei. O motorista do caminhão também realizou o teste e não apresentou consumo de álcool.

Diante da situação, o motorista do carro foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Batayporã.

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