Homem é baleado após criminosos abrirem fogo no bairro Tiradentes

Um homem foi baleado na perna na noite deste sábado (18), no bairro Tiradentes, em Campo Grande, após um ataque a tiros em via pública. A vítima foi socorrida e encaminhada para a UPA da região.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima, identificada como Ederson, contou que conversava com um vizinho quando dois homens chegaram em uma motocicleta preta. O passageiro desceu, sacou um revólver e começou a atirar, enquanto gritava para que as pessoas saíssem do local.

Ainda conforme o relato, foram feitos cerca de quatro disparos. Um deles atingiu a perna direita de Ederson. Ele disse que não conhece os autores e acredita que não era o alvo dos tiros, já que não tem desavenças ou dívidas.

Testemunhas afirmaram que o atirador estava na garupa da moto e chegou a dizer que o disparo não era para quem estava ali, indicando que o alvo seria outra pessoa. Após a ação, os suspeitos fugiram e não foram localizados.

A vítima foi atendida por equipe médica, permaneceu consciente e segue internada. Não foram encontrados vestígios no local, que acabou sendo alterado por moradores.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio e é investigado pela Polícia Civil.



Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também