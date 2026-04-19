Menu
Menu Busca domingo, 19 de abril de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Sebrae IA #2 Abr26
Polícia

Homem é baleado após criminosos abrirem fogo no bairro Tiradentes

A vítima foi atingida na perna e testemunhas dizem que os alvos do tiroteio eram outros

19 abril 2026 - 12h32Sarah Chaves
Foto: StockFoto: Stock  

Um homem foi baleado na perna na noite deste sábado (18), no bairro Tiradentes, em Campo Grande, após um ataque a tiros em via pública. A vítima foi socorrida e encaminhada para a UPA da região.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima, identificada como Ederson, contou que conversava com um vizinho quando dois homens chegaram em uma motocicleta preta. O passageiro desceu, sacou um revólver e começou a atirar, enquanto gritava para que as pessoas saíssem do local.

Ainda conforme o relato, foram feitos cerca de quatro disparos. Um deles atingiu a perna direita de Ederson. Ele disse que não conhece os autores e acredita que não era o alvo dos tiros, já que não tem desavenças ou dívidas.

Testemunhas afirmaram que o atirador estava na garupa da moto e chegou a dizer que o disparo não era para quem estava ali, indicando que o alvo seria outra pessoa. Após a ação, os suspeitos fugiram e não foram localizados.

A vítima foi atendida por equipe médica, permaneceu consciente e segue internada. Não foram encontrados vestígios no local, que acabou sendo alterado por moradores.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio e é investigado pela Polícia Civil.
 

Reportar Erro
UNIMED Corrida - Abr26

Deixe seu Comentário

Leia Também

Foto: Divulgação/PCMS
Polícia
Homem tenta escapar, mas é preso horas após incendiar casa da companheira na Capital
Após sofrer tentativa de homicídio, jovem é preso no hospital em Aparecida do Taboado
Polícia
Após sofrer tentativa de homicídio, jovem é preso no hospital em Aparecida do Taboado
Procurado por incêndio e lesão corporal é preso em Camapuã
Polícia
Procurado por incêndio e lesão corporal é preso em Camapuã
Imagem ilustrativa
Polícia
Rapaz é encontrado ferido após ser baleado no rosto e no peito em Ribas do Rio Pardo
Foto: Jornal da Nova
Polícia
Motorista bate em caminhão parado e é preso por embriaguez em Batayporã
Foto: Reprodução
Polícia
Adolescente bêbado bate caminhonete em viatura e é apreendido em Campo Grande
Foto: Reprodução
Polícia
Vídeo: Polícia atua em área do Porto Seco após denúncias de bloqueio
Caso foi registrado na Depac Cepol, em Campo Grande
Polícia
Briga entre irmãos termina com homem ferido no Jardim Noroeste
Polícia Militar atendeu o caso
Polícia
Homem é atraído e agredido com barra de ferro no Vila Nasser
Imagem Ilustrativa
Polícia
Após ouvir vozes, homem ataca pai com machadinha no Parque do Lageado

Mais Lidas

Corpo foi encontrado na noite desta sexta
Polícia
Homem é encontrado morto em via pública no Monte Castelo
Foi passear e saiu preso! Reconhecimento facial não perdoa visitante na Expogrande
Polícia
Foi passear e saiu preso! Reconhecimento facial não perdoa visitante na Expogrande
Vítima morreu no local - Foto: WhatsApp / JD1
Polícia
AGORA: Homem é executado a tiros dentro de barbearia no Jardim Centro-Oeste
Polícia Militar atendeu o caso - Foto: Ilustrativa
Polícia
AGORA: Idoso é assassinado a facada em bar na região do Indubrasil, em Campo Grande