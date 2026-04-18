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Mulher morre atacada por pit bull enquanto dava banho no animal em casa

O caso ocorreu na zona rural de Bacabal e está sendo investigado

18 abril 2026 - 18h50Da redação, com Midianas
Foto: Redes sociais/Corpo de Bombeiros do Maranhão Foto: Redes sociais/Corpo de Bombeiros do Maranhão  

A Polícia Civil do Maranhão instaurou inquérito para investigar a morte de Maria José Mariano, vítima de um ataque de cão dentro da própria casa, na zona rural de Bacabal, Maranhão. A apuração vai reunir laudos periciais, ouvir testemunhas e analisar as circunstâncias do caso, incluindo possíveis falhas no manejo do animal.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a vítima dava banho no cão, da raça pit bull, quando foi atacada. O companheiro dela, Lourival Douglas Alves da Silva, de 61 anos, não estava no imóvel no momento. Ao retornar, encontrou Maria José já sem vida, com ferimentos graves.

Segundo relato, diante da agressividade do animal, Lourival se trancou em um dos cômodos e acionou o socorro. Equipes da Polícia Militar e dos bombeiros foram enviadas ao local.

O cão vivia com a família havia cerca de dois anos e, conforme relatos, já apresentava comportamento agressivo anteriormente. Durante o atendimento, os agentes tentaram conter o animal, mas diante do risco, ele acabou sendo abatido com disparo de arma de fogo.

Lourival foi retirado da casa com sinais de choque e recebeu atendimento. A perícia esteve no local e deve subsidiar o inquérito, que vai apurar se houve fatores que contribuíram para o ataque e se as medidas de segurança eram adequadas.

O caso ocorreu na segunda-feira (13).

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