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Homem de 40 anos é morto com múltiplas facadas na fronteira

Corpo foi encontrado em rua de Pedro Juan Caballero

18 abril 2026 - 15h14Sarah Chaves
Foto: Linea Fronteriza NotíciasFoto: Linea Fronteriza Notícias  

Um homem de 40 anos, identificado como Francisco Ramón González Otazu, foi assassinado na madrugada deste sábado (18), em Pedro Juan Caballero, cidade paraguaia que faz fronteira com Ponta Porã (MS). O corpo foi encontrado em uma rua do loteamento São Carlos.

De acordo com informações divulgadas por autoridades locais, a vítima apresentava pelo menos 18 facadas, além de ferimentos na cabeça. Uma equipe policial foi acionada por volta de 1h40 após moradores encontrarem o homem já sem vida.

Ainda conforme o registro, as circunstâncias do crime não foram esclarecidas até o momento. O caso segue sob investigação pelas autoridades paraguaias.

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