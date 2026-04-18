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Casal escapa de incêndio após ataque com bombas caseiras em Paranaíba

Caso aconteceu durante a madrugada; morador escutou barulho e acordou antes de uma tragédia maior acontecer

18 abril 2026 - 12h11Gabrielly Gonzalez

Um casal escapou de um incêndio após criminosos lançarem bombas caseiras contra uma residência e quase provocaram uma tragédia na madrugada desta sexta-feira (18), em Paranaíba.

De acordo com a Polícia Militar, o morador, um homem de 46 anos, relatou que dormia com a esposa quando ouviu um barulho. Ao verificar a situação, percebeu que havia fogo no telhado e na lateral do imóvel. Com a ajuda de vizinhos, o casal conseguiu controlar as chamas antes que o incêndio se espalhasse pela casa.

Segundo o registro policial, há suspeita de que os autores tenham utilizado coquetéis molotov, artefatos improvisados com garrafas contendo líquido inflamável. Aproximadamente quatro objetos teriam sido arremessados contra a residência.

A Polícia Civil deve investigar o caso. A perícia foi acionada para apurar as circunstâncias do incêndio e tentar identificar os responsáveis pelo ataque.

 

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