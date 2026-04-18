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Polícia diz que imagens contradizem suspeito de matar homem em bar no Indubrasil

O homem fugiu, mas foi localizado com a faca do crime

18 abril 2026 - 09h10Sarah Chaves    atualizado em 18/04/2026 às 09h10
O caso foi registrado como homicídio qualificado na Depac CepolO caso foi registrado como homicídio qualificado na Depac Cepol   (Reprodução)

O suspeito do assassinato no Indubrasil, em Campo Grande, alegou legítima defesa, mas a versão dele não bate com as imagens de câmeras de segurança do bar onde o crime aconteceu. Um homem de 60 anos foi morto a facada na tarde de ontem (17), na Rua Ganso, no bairro Vila Manoel Secco Thomé.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima estava no local com a esposa quando o autor, de 33 anos, se aproximou e passou a beber com o casal. Após alguns minutos, houve uma discussão e o suspeito deixou o bar. Mais tarde, ele retornou com uma roupa diferente, sentou novamente à mesa e, em seguida, atingiu a vítima com um golpe de faca no peito, fugindo pelos fundos do estabelecimento.

Ainda conforme o registro, equipes fizeram buscas na região e encontraram o suspeito a cerca de 1 quilômetro do local. Durante a abordagem, a faca usada no crime foi localizada com ele que alegou legítima defesa, mas conforme a ocorrência, declaração contradiz imagens.

O caso foi registrado como homicídio qualificado por traição, emboscada e motivo fútil na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol.

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