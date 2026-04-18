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Vídeo mostra tamanduá sendo espancado; autor está foragido

Caso aconteceu em pousada no interior de São Paulo em um alojamento utilizado por empresa que atua em Três Lagoas

18 abril 2026 - 10h12Sarah Chaves

Um caso de maus-tratos contra um animal silvestre é investigado após a divulgação de um vídeo que mostra um homem espancando um tamanduá-bandeira dentro de uma pousada. O autor já foi identificado, mas ainda não foi localizado pelas autoridades.

As imagens, divulgadas pelo site Perfil News, mostram o animal sendo agredido violentamente. O episódio teria ocorrido em uma pousada no município de Itapura, no interior de São Paulo. O local seria usado como alojamento por trabalhadores de uma empresa terceirizada que presta serviço em uma indústria de celulose em Três Lagoas, em Mato Grosso do Sul.

Após a repercussão do caso, há indícios de que o suspeito, que mora em Lençóis Paulista (SP), deixou a cidade onde ocorreu o crime. Informações preliminares apontam que ele não estaria mais no local e pode ter saído rapidamente após o caso ganhar visibilidade.

A Polícia Militar Ambiental deve apurar o caso e realizar diligências para localizar o suspeito e reunir provas. A legislação prevê pena de detenção e multa para crimes de maus-tratos a animais, com agravantes quando se trata de espécie silvestre.

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