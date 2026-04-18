Oi, balde! Zé Neto e Cristiano é primeira atração confirmada para Festa Julina da UCDB

A tradicional 'Festa Julina da UCDB' já tem uma atração confirmada: Zé Neto e Cristiano. A dupla volta a Campo Grande com novo repertório e muita animação.
O anúncio foi feito pela Dut's Entretenimento, e apesar de confirmar a dupla, ainda não foi confirmada a data do show. Só que se sabe é que julho temos um encontro marcado no maior 'arraia' universitário de Mato Grosso do Sul.
A programação e barracas da festa devem ser anunciadas nos próximos dias.Reportar Erro
Deixe seu Comentário
Leia Também
Comportamento
"Te dei o sol, te dei o mar": Luan Santana e Padre Patrick movimentam o 'sabadou' em Campo Grande
Comportamento
Lei cria regras para guarda compartilhada de pets
Comportamento
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 17/4/2026
Comportamento
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 16/4/2026
Comportamento
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 15/4/2026
Comportamento
Ei, brother! BBB 27 abre inscrições; veja como participar
Comportamento
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 14/4/2026
Comportamento
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 13/4/2026
Comportamento
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 10/4/2026
Cultura