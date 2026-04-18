Oi, balde! Zé Neto e Cristiano é primeira atração confirmada para Festa Julina da UCDB

A tradicional 'Festa Julina da UCDB' já tem uma atração confirmada: Zé Neto e Cristiano. A dupla volta a Campo Grande com novo repertório e muita animação.

O anúncio foi feito pela Dut's Entretenimento, e apesar de confirmar a dupla, ainda não foi confirmada a data do show. Só que se sabe é que julho temos um encontro marcado no maior 'arraia' universitário de Mato Grosso do Sul.

A programação e barracas da festa devem ser anunciadas nos próximos dias.

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