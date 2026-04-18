Homem nega cigarro e acaba atingido com pedrada em Dourados

Um homem de 54 anos ficou ferido após ser atingido com uma pedrada no rosto na noite de ontem (17), no bairro Jardim São Pedro, em Dourados. O suspeito foi localizado pouco depois pela polícia.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima contou que estava no local quando um homem se aproximou e pediu um cigarro. Diante da negativa, o suspeito pegou uma pedra e arremessou contra o rosto do homem, fugindo em seguida. Ele foi encontrado nas proximidades, ainda na mesma região.

Após buscas, os dois foram encaminhados para a delegacia para os procedimentos. Não há detalhes sobre o estado de saúde da vítima.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) de Dourados.



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