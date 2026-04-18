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Homem nega cigarro e acaba atingido com pedrada em Dourados

Vítima ficou ferida no rosto no Jardim São Pedro

18 abril 2026 - 10h51Sarah Chaves

Um homem de 54 anos ficou ferido após ser atingido com uma pedrada no rosto na noite de ontem (17), no bairro Jardim São Pedro, em Dourados. O suspeito foi localizado pouco depois pela polícia.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima contou que estava no local quando um homem se aproximou e pediu um cigarro. Diante da negativa, o suspeito pegou uma pedra e arremessou contra o rosto do homem, fugindo em seguida. Ele foi encontrado nas proximidades, ainda na mesma região.

Após buscas, os dois foram encaminhados para a delegacia para os procedimentos. Não há detalhes sobre o estado de saúde da vítima.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) de Dourados.
 

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