Em cerimônia reservada, família á adeua a Oscar Schmidt

O ex-jogador de basquete Oscar Schmidt foi cremado na noite de sexta-feira (17), em São Paulo, em cerimônia restrita a familiares e amigos próximos. A despedida ocorreu de forma reservada, conforme pedido da família.

Em nota publicada nas redes sociais, os familiares agradeceram as manifestações de apoio e pediram respeito ao momento. O corpo do ex-atleta deixou o Hospital e Maternidade Municipal Santa Ana, em Santana de Parnaíba, vestido com a camisa da Seleção Brasileira, um dos desejos manifestados por ele ainda em vida.

Segundo a prefeitura do município, Oscar passou mal em casa e foi levado à unidade de saúde já em parada cardiorrespiratória, chegando ao hospital sem vida, pouco antes das 14h.

Ídolo do basquete brasileiro, Oscar Schmidt enfrentava um câncer no cérebro desde 2011, tendo passado por cirurgias e tratamentos ao longo dos anos. Em 2022, optou por interromper os cuidados médicos. Ele também tinha histórico de arritmia cardíaca.

Oscar era casado desde 1981 com Maria Cristina Victorino e deixa dois filhos.

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