Cruz Vermelha inicia busca por parceiros para novo espaço na Capital

A Cruz Vermelha Brasileira - Filial Mato Grosso do Sul (CVB/MS) iniciou a busca por um novo espaço em Campo Grande para ampliar a estrutura administrativa e operacional, diante do aumento das atividades humanitárias no estado. A mudança é tratada como etapa estratégica para atender à demanda crescente de atendimentos e projetos.

De acordo com a instituição, o crescimento das ações nos últimos meses, como a gestão e distribuição de insumos médicos, itens de higiene e apoio à rede pública de saúde, fez com que a sede atual deixasse de comportar o volume de serviços realizados.

A proposta é que o novo espaço concentre, em um único local, a logística de doações, a realização de treinamentos em primeiros socorros, incluindo suporte psicológico, e a implantação de um ambulatório de especialidades médicas, considerado o principal projeto da entidade para este ano.

O ambulatório deve funcionar em modelo autossustentável, com oferta de consultas por meio de tarifa social, com valores acessíveis à população. Segundo a Cruz Vermelha, o formato busca garantir a continuidade do serviço e ampliar o alcance dos atendimentos sem depender exclusivamente de doações.

Para viabilizar a mudança, a instituição procura empresas, organizações ou representantes do poder público interessados em firmar parceria por meio da cessão de um imóvel.

Segundo a presidente da filial, Aline Tagliaferro, a expansão é resultado do aumento da atuação da entidade no estado. “Nosso volume de atendimentos e projetos cresceu muito. Agora, buscamos parceiros que queiram somar esforços nessa nova fase”, afirmou.

Interessados em conhecer o projeto e discutir parcerias podem entrar em contato com a Cruz Vermelha de Mato Grosso do Sul pelo WhatsApp (67) 99894-6999, pelo Instagram @cruzvermelhams ou pelo site oficial da instituição.

Atualmente, a Cruz Vermelha em Mato Grosso do Sul conta com mais de 400 voluntários ativos. Nos últimos meses, a instituição realizou a doação de mais de oito toneladas de insumos médicos para municípios como Campo Grande, Dourados, Ponta Porã, Chapadão do Sul, Bonito, Nova Alvorada do Sul, Mundo Novo, Rio Brilhante, Inocência, Bandeirantes, Itaquiraí, Miranda e Iguatemi.

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