Menu
Menu Busca sábado, 18 de abril de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Sebrae IA #2 Abr26
Cidade

Cruz Vermelha inicia busca por parceiros para novo espaço na Capital

Projeto prevê ambulatório com consultas a preços acessíveis

18 abril 2026 - 11h52Sarah Chaves
Foto: Cruz Vermeha do BrasilFoto: Cruz Vermeha do Brasil  

A Cruz Vermelha Brasileira - Filial Mato Grosso do Sul (CVB/MS) iniciou a busca por um novo espaço em Campo Grande para ampliar a estrutura administrativa e operacional, diante do aumento das atividades humanitárias no estado. A mudança é tratada como etapa estratégica para atender à demanda crescente de atendimentos e projetos.

De acordo com a instituição, o crescimento das ações nos últimos meses, como a gestão e distribuição de insumos médicos, itens de higiene e apoio à rede pública de saúde, fez com que a sede atual deixasse de comportar o volume de serviços realizados.

A proposta é que o novo espaço concentre, em um único local, a logística de doações, a realização de treinamentos em primeiros socorros, incluindo suporte psicológico, e a implantação de um ambulatório de especialidades médicas, considerado o principal projeto da entidade para este ano.

O ambulatório deve funcionar em modelo autossustentável, com oferta de consultas por meio de tarifa social, com valores acessíveis à população. Segundo a Cruz Vermelha, o formato busca garantir a continuidade do serviço e ampliar o alcance dos atendimentos sem depender exclusivamente de doações.

Para viabilizar a mudança, a instituição procura empresas, organizações ou representantes do poder público interessados em firmar parceria por meio da cessão de um imóvel. 

Segundo a presidente da filial, Aline Tagliaferro, a expansão é resultado do aumento da atuação da entidade no estado. “Nosso volume de atendimentos e projetos cresceu muito. Agora, buscamos parceiros que queiram somar esforços nessa nova fase”, afirmou.

Interessados em conhecer o projeto e discutir parcerias podem entrar em contato com a Cruz Vermelha de Mato Grosso do Sul pelo WhatsApp (67) 99894-6999, pelo Instagram @cruzvermelhams ou pelo site oficial da instituição.

Atualmente, a Cruz Vermelha em Mato Grosso do Sul conta com mais de 400 voluntários ativos. Nos últimos meses, a instituição realizou a doação de mais de oito toneladas de insumos médicos para municípios como Campo Grande, Dourados, Ponta Porã, Chapadão do Sul, Bonito, Nova Alvorada do Sul, Mundo Novo, Rio Brilhante, Inocência, Bandeirantes, Itaquiraí, Miranda e Iguatemi.

 

Reportar Erro
UNIMED Corrida - Abr26

Deixe seu Comentário

Leia Também

Participantes celebram o encerramento da jornada formativa do Ciclo do Conhecimento, em Inocência
Cidade
Arauco encerra formação e destaca projetos sociais em MS
Memorial da Cultura
Cidade
Eleitores têm plantão especial a partir deste sábado em MS
Polícia Militar atendeu o caso - Foto: Ilustrativa
Polícia
AGORA: Idoso é assassinado a facada em bar na região do Indubrasil, em Campo Grande
Ônibus em Campo Grande -
Cidade
Transporte coletivo terá esquema especial no feriado de Tiradentes em Campo Grande
Feriado de Tiradentes: comércio de Campo Grande poderá abrir no dia 21 de abril
Cidade
Feriado de Tiradentes: comércio de Campo Grande poderá abrir no dia 21 de abril
Viaturas no local - Foto: WhatsApp / JD1
Polícia
Executado em barbearia no Centro-Oeste tinha extensa ficha criminal e usava tornozeleira
Caso foi registrado na Depac Centro
Polícia
Homem é mordido no glúteo por cachorro e procura a Polícia em Campo Grande
Diego e Victor Hugo﻿ - Foto: Reprodução / Facebook
Cidade
Expogrande 2026 tem show de Diego & Victor Hugo nesta sexta; veja a programação
Vítima morreu no local - Foto: WhatsApp / JD1
Polícia
AGORA: Homem é executado a tiros dentro de barbearia no Jardim Centro-Oeste
Equipes do Samu fizeram o atendimento na vítima
Polícia
Usuário de drogas agride os pais com pauladas em Campo Grande e foge

Mais Lidas

Vítima morreu no local - Foto: WhatsApp / JD1
Polícia
AGORA: Homem é executado a tiros dentro de barbearia no Jardim Centro-Oeste
Leonir foi preso pelo feminicídio da companheira
Justiça
Preso por matar a ex em Campo Grande, homem briga na Justiça com a filha por bens
Corpo foi encontrado na noite desta sexta
Polícia
Homem é encontrado morto em via pública no Monte Castelo
Polícia Militar atendeu o caso - Foto: Ilustrativa
Polícia
AGORA: Idoso é assassinado a facada em bar na região do Indubrasil, em Campo Grande