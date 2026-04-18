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Eleitores têm plantão especial a partir deste sábado em MS

O serviço ocorre para regularização do título antes do fechamento do cadastro

18 abril 2026 - 08h30Sarah Chaves
Memorial da CulturaMemorial da Cultura   (TRE-MS)

O primeiro sábado (18) de plantão especial da Justiça Eleitoral em Mato Grosso do Sul marca o início do atendimento ampliado para eleitores que precisam regularizar a situação antes do fechamento do cadastro, no dia 6 de maio. A medida busca facilitar o acesso nos dias que antecedem o prazo final.

Os Cartórios Eleitorais e as Centrais de Atendimento passam a funcionar em regime de plantão, das 8h às 13h, também nos dias 25 de abril (sábado) e 2 e 3 de maio (sábado e domingo), além do feriado de 1º de maio (sexta-feira), Dia do Trabalhador.

Em Campo Grande, o atendimento ocorre no Memorial da Cultura (antigo Fórum Estadual), localizado na Avenida Fernando Corrêa da Costa, 559, Centro. Durante a semana, o funcionamento segue normalmente de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.

O prazo para regularizar o título eleitoral termina em 6 de maio e não será prorrogado. A consulta da situação eleitoral pode ser feita pelo autoatendimento disponível no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

No interior do Estado, o atendimento ao público ocorre das 12h às 18h até o dia 27 de abril. Após essa data, o horário será ampliado, passando a funcionar das 8h às 18h até o encerramento do prazo.

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