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Usuário de drogas agride os pais com pauladas em Campo Grande e foge

As vítimas foram socorridas e encaminhadas para unidades de pronto atendimento (UPAs), enquanto a Polícia Militar não conseguiu localizar o suspeito no local das agressões

17 abril 2026 - 10h51Vinícius Santos
Equipes do Samu fizeram o atendimento na vítimaEquipes do Samu fizeram o atendimento na vítima   (WhatsApp/JD1 Notícias)

Um rapaz de 18 anos é suspeito de agredir a mãe, de 51 anos, e o pai, de 43 anos, no bairro Vila Margarida, em Campo Grande. O caso foi atendido pela Polícia Militar na tarde de quinta-feira (16) e as vítimas foram socorridas pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Conforme consta na ocorrência, ao chegarem ao local, os policiais constataram que as vítimas, um casal, já estavam sendo atendidas por equipes do SAMU. Ambos teriam sido agredidos pelo próprio filho.

Ainda segundo o registro policial, durante a confusão, pai e filho teriam entrado em vias de fato. O jovem teria agredido o pai com socos e pauladas. O homem apresentava ferimentos no supercílio esquerdo e escoriações pelo corpo.

Após a situação, o autor fugiu do local em rumo ignorado. As informações apontam ainda que os envolvidos seriam usuários de álcool e drogas e não possuem moradia fixa, circulando com frequência pela região da Vila Margarida e adjacências.

O pai foi encaminhado à UPA Universitário e a mãe à UPA Coronel Antonino. Diante da ocorrência, o caso foi encaminhado à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) para investigação.

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